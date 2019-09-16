Бишкек, , 20:33 — REGNUM На границе Таджикистана с Киргизией произошел вооруженный конфликт, в результате которого погиб киргизский пограничник. Об этом сообщила пресс-секретарь государственной пограничной службы Гульмира Борубаева, пишет «Vesti.kg».

По ее информации, поводом для конфликта послужили строительные работы, начатые таджикской стороной на спорной приграничной территории. Один из граждан Киргизии, проживающий в приграничной полосе, в ответ на действия таджикистанцев также начал строительство забора на территории своего дома.

Возмущенные его действиями таджикские пограничники в агрессивной форме потребовали от киргизстанца прекратить строительство. В результате разгорелась словесная перепалка, итогом которой стала перестрелка между пограничниками Таджикистан и Киргизии.

По версии киргизской стороны, таджикские военнослужащие первыми применили оружие, обстреляв киргизский пограничный пост «Максат», а затем временный пограничный пост «Сай». В результате чего погиб пограничник Киргизии.