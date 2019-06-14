РФ не согласна на новый Киев, США обвинили Иран во взрывах: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 июня, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Россия не будет вслед за США менять название Киева;
- Кто в Кишиневе «очень ждет» звонка от президента Украины;
- Помпео: за взрывы танкеров в Оманском заливе ответственен Иран;
- Россия «варварски закапывает» деньги в землю;
- Компенсации за незаконное уголовное преследование может установить Госдума.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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