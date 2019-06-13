Госдума может установить компенсации за незаконное уголовное преследование

Москва, , 13:56 — REGNUM Законопроект, устанавливающий минимальные размеры компенсаций морального вреда за незаконное уголовное преследование и незаконное лишение свободы, внес в Госдуму лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

Согласно инициативе, компенсация морального вреда за каждый день незаконного уголовного преследования на этапе предварительного расследования и судебного следствия не может быть ниже 1 тыс. рублей. В тех случаях, когда к гражданину не применялись меры пресечения в виде заключения под стражу и другие.

Если же незаконно применены такие меры пресечения, как домашний арест, подписка о невыезде, запрет определенных действий, компенсация должна составлять не менее 5 тыс. рублей в день.

Минимальная компенсация морального вреда в 15 тыс. рублей устанавливается за каждый день незаконного содержания под стражей либо лишения свободы, а также в случаях незаконного применения мер медицинского характера и мер воспитательного воздействия. В последнем случае речь идет о несовершеннолетних.

Законопроект внесен после громкого дела журналиста Ивана Голунова, которое показало, что «никто не застрахован от ошибок правоохранителей, суда и следствия», отмечает Миронов.