Четверг, 13 Июня 2019 года
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Россия не намерена менять название Киева вслед за США

Политика

Решение США не является обязательным или рекомендательным для картографических служб других стран

Россия не намерена менять название Киева вслед за США
Цитата из м/ф Приключения капитана Врунгеля. реж Давид Черкасский. 1981.СССР
Как корабль назовешь, так он и поплывет

Москва, 13 июня 2019, 13:28 — REGNUM  Россия не намерена менять написание Киева в международной базе, как ранее это сделали в США, заявили 13 июня в Росреестре.

«Решения (совета США по географическим наименованиям) не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее совет США по географическим названиям изменил в международной базе официальное название столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv». Это было сделано в ответ на обращение украинского посла в Соединенных Штатов. В свою очередь украинской дипмиссии решение Вашингтона назвали «чрезвычайно важным».

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