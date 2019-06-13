Россия не намерена менять название Киева вслед за США

Москва, , 13:28 — REGNUM Россия не намерена менять написание Киева в международной базе, как ранее это сделали в США, заявили 13 июня в Росреестре.

«Решения (совета США по географическим наименованиям) не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее совет США по географическим названиям изменил в международной базе официальное название столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv». Это было сделано в ответ на обращение украинского посла в Соединенных Штатов. В свою очередь украинской дипмиссии решение Вашингтона назвали «чрезвычайно важным».

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