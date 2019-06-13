Мусор: Россия «варварски закапывает» деньги в землю

Москва, , 15:13 — REGNUM Проблема с вывозом и утилизацией мусора в России стоит очень остро, и решать её нужно как можно быстрее. Организация мусорных полигонов ТБО в настоящее время, с экологической точки зрения, не актуальна. Так как влечёт за собой целый ряд проблем. Как минимум с финансовой стороны, потому что любой мусор можно вторично переработать и использовать в народном хозяйстве, а также при сжигании мусора можно использовать тепловую энергию в различных целях, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Если введение налога на вывоз мусора позволит кардинально решить проблему в стране, тогда эта мера оправдана. Но, опять же, в цивилизованных странах существуют целые отрасли переработки мусора, приносящие прибыль своим владельцам и соответственно отчисления налогов государству», — пояснил эксперт.

Устраиваются специальные тендеры на право заниматься утилизацией и переработкой мусора. Например, США часть своего мусора продаёт за границу, в Китай и другие страны, где его перерабатывают.

«Почему бы под переработку мусора не привлечь инвестиции, уже многие иностранные фирмы не однократно заявляли, что Россия закапывает деньги в землю, имеется в виду мусорные отходы», — отметил Лисицын.

По какому пути пойдет правительство и кто это будет контролировать? Пока реалии таковы, что практически весь мусор в России варварски закапывается в землю, что наносит непоправимый ущерб экологии страны. Фирмы, обслуживающие полигоны ТБО, являются оффшорными, пример с полигоном ТБО в Балашихе.

«Получается, что те деньги, которые уже сейчас граждане платят за вывоз мусора, уходят в офшоры, и деньги немалые. Значит, деньги на рекультивацию уже есть.

Компания должна извлекать прибыль не просто с того, что она сваливает мусор в землю, а с переработки мусора для вторичного использования. При этом строительство заводов по переработке и утилизации мусора практически не ведется», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, затраты на рекультивацию полигонов могут включить в тариф на сбор мусора, что приведет к увеличению платежей примерно на 5%.

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