Украинская «шизофрения»: Кто в Кишиневе «очень ждет» звонка от Зеленского

Киев, , 16:01 — REGNUM Специальный представитель Украины Виктор Крыжановский 12 июня посетил Кишинёв для встреч с властями Молдавии, в которой в разгаре политический кризис.

Отчет о визита Крыжановского сегодня, 13 июня, публикует украинский МИД, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В первой половине дня состоялись встречи со спикером избранного по результатам выборов 24 февраля этого года парламента Зинаидой Гречаный и назначенными парламентским большинством премьер-министром Майей Санду и членами ее правительства… Во второй половине дня проведение встречи с премьер-министром Павлом Филипом и членами его правительства…», — сообщили в украинском дипломатическом ведомстве.

МИД Украины не конкретизирует, кого же в Киеве в настоящий момент считают действительным премьер-министром Молдавии.

«Украина призывает все политические силы в Республике Молдова решать споры путем политического диалога, чтобы избежать силового противостояния и в итоге найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию и способствовать дальнейшему демократическому развитию государства», — говорится в сообщении.

Между тем украинские СМИ уже довольно жестко высказываются относительно такой позиции Киева, призывая президента Зеленского позвонить «новому премьеру» Молдавии Санду.

«Украина… выглядит довольно странно, если не стыдно, на фоне других лидеров региона, которые уже заявили о признании новой власти. Не сделали этого только в Турции, где есть свои «нюансы» в вопросах демократичности выборов, и в США, потому что американцы, как правило, исходят не из ценностей, а по геополитике. Оставаться в компании тех, кто терпит атаку на демократию в Молдове — по меньшей мере странно. И однажды, когда мы будем просить другие государства о поддержке, нам это обязательно вспомнят… Для тех, кто всё же предпочитает ценностям прагматизм во внешней политике, я также имею аргумент: молчание Киева в поддержку Плахотнюка не помогает Украине сейчас, но сможет привести к убыткам в будущем», — говорится в статье издания «Европейская правда», опубликованной 12 июня.

Издание призывает президента Зеленского согласиться на телефонный разговор с Санду, с публичным сообщением о нём. Тем более, подчеркивает украинское СМИ со ссылкой на свои источники, в Кишинёве этого разговора очень хотят.

«Украина должна быть региональным лидером не на словах, а на деле. Мы не стали спешить с признанием новой власти — но можем сделать сразу два шага вперед, стать первыми, кто ее поздравит», — призывает официальный Киев «Европейская правда».

ИА REGNUM напоминает, что 9 июня украинский МИД уже призывал ведущие политические силы Молдавии действовать в рамках правового поля и решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния.

Эксперты высказывались куда более категорично, призывая Киев «срочно помочь», в том числе и в военном плане — установлению «законной, избранной власти» в Молдавии.

15 мая в ходе телефонного разговора президент Молдавии Игорь Додон и новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обсудили отношения между странами и договорились о двусторонней встрече уже в ближайшее время. На Украине этот разговор был воспринят крайне негативно.

Также стоит отметить, что украинский МИД сейчас, по сути, оказался «без руля» — президент Зеленский хочет, но не может уволить с должности главы ведомства ставленника Порошенко Павла Климкина и заменить его дипломатом из своего лагеря — Вадимом Пристайко.