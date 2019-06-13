Четверг, 13 Июня 2019 года
22:18:14 МСК

Помпео заявил, что за взрывы танкеров в Оманском заливе ответственен Иран

Политика

Никакими доказательствами глава Госдепа себя утруждать не стал

Вашингтон, 13 июня 2019, 22:15 — REGNUM  Иран ответственен за то, что случилось с танкерами в Оманском заливе, заявил 13 июня госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

Кроме того, глава Госдепа сообщил, что президент США Дональд Трамп не считает власти Ирана готовыми к каким-либо договорённостям.

Стоит отметить, что никаких доказательств причастности Ирана к взрывам танкеров Помпео приводить не стал.

Напомним, подрыв двух танкеров в Оманском заливе произошёл во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран и его переговоров с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что такие совпадения «более чем подозрительны».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе по неустановленной причине взорвались два нефтяных танкера, Front Altair и Kokuka Courageous.

Некоторые СМИ сообщили, что на корпусе одного из подорванных танкеров была обнаружена магнитная мина.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: с горящих в Оманском заливе танкеров спасены 11 граждан России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Подрыв танкера Front Altair в Оманском заливе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить