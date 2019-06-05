Китай нацелен на Россию, жители Украины — на русский язык: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 июня, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- США хотят усилить напряжённость в Арктике;
- Лидер КНР заявил о развитии китайско-российских отношений;
- Об экологической политике ЕС;
- Жители Украины выступают за особый статус русского языка;
- В Астраханской области — новый врио губернатора.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1540.