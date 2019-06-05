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32% жителей Украины хотят официального статуса для русского языка

Политика

Больше всего таких граждан на Востоке Украины

32% жителей Украины хотят официального статуса для русского языка
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 5 июня 2019, 14:51 — REGNUM  На сегодняшний день 21% жителей Украины выступают за предоставление русскому языку государственного статуса, еще 11% — за официальный статус русского языка в отдельных регионах страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного с 29 мая по 3 июня, обнародованные сегодня, 5 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным социологов, 66% опрошенных выступили за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком, при этом русский язык не имеет никакого официального статуса, но свободно используется. 2% затруднились ответить на этот вопрос.

В региональном разрезе больше всех поддерживает русский язык Восток Украины — здесь 43% поддерживают государственный статус русского языка и еще 19% — региональный статус. На Юге Украины эти цифры составляют 36% и 13% соответственно, в центральной части страны — 14% и 11%, на Западе Украины — 4% и 6%.

В политическом разрезе русский язык больше всего предсказуемо поддерживает электорат «Оппозиционной платформы» (46%). Любопытно, что симпатизирует русскому немалая часть избирателей партии Зеленского «Слуга народа» (25%), а также «Батькивщины» Юлии Тимошенко — 18%. Среди электората других украинских партий количество поддерживающих русский язык жителей Украины минимально.

Социологи отмечают, что опрос проводился с 29 мая по 3 июня. Опрошено было 2 тыс. респондентов от 18 лет методом личного интервью. Статистическая погрешность — не больше 2,2%.

ИА REGNUM напоминает, что новый президент Украины ранее заявлял, что выступает за украинский язык, однако без запретительных мер для русского языка. При этом сам Зеленский — уроженец города Кривой Рог Днепропетровской области — регулярно пользуется русским языком, дает на нем интервью и даже произнес на русском часть своей инаугурационной речи. Также он дал понять, что намерен пересмотреть скандальный «закон об украинизации», подписанный президентом Порошенко как раз перед сложением своих полномочий.

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Политическая жизнь Украины
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