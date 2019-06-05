Си Цзиньпин поделился ожиданиями от визита в Москву

Москва, , 13:11 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин убежден в плодотворных результатах своего визита в Россию и в том, что поездка послужит стимулом для развития отношений Пекина и Москвы. Об этом он заявил 5 июня по прибытии в российскую столицу.

Он предрек китайско-российским отношениям динамичное развитие, отметив «всеобъемлющее партнерство» и стратегическое взаимодействие в новой эпохе. Китайский лидер сообщил, что собирается наметить план дальнейшего развития отношений двух стран и обсудить актуальные вопросы повестки дня с президентом РФ Владимиром Путиным.

Китайско-российские отношения успешно прошли испытания, стали более зрелыми и устойчивыми, добавил Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня начался трехдневный официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. После переговоров с Путиным в Москве китайский лидер отправится на Петербургский международный экономический форум.

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