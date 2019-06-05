Глава Европарламента поставил экологическую политику ЕС в пример всему миру

Брюссель, , 13:07 — REGNUM Председатель Европейского парламента Антонио Таяни поставил экологическую политику Европейского союза (ЕС) в пример всем ведущим державам. На своей странице в Twitter он сделал запись по случаю Всемирного дня окружающей среды.

«Лидерство ЕС в области экологической политики должно стать примером для всех глобальных игроков. Мы должны развивать более тесное взаимодействие между промышленностью и окружающей средой, сводя вместе инновации, социальную ответственность, рабочие места и развитие», — написал Таяни.

Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1972 году.

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