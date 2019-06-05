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Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области

Политика

Исполняющим обязанности назначен Игорь Бабушкин

Астрахань, 5 июня 2019, 13:54 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин принял отставку с должности врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, сообщает 5 июня пресс-служба Кремля.

Как уточняется, Морозов ушел с должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора Астраханской области назначен Игорь Бабушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Морозов был назначен на должность врио губернатора Астраханской области в сентябре 2018 года после отставки Александра Жилкина. 4 июня Астраханская облдума назначила проведение выборов губернатора на 8 сентября 2019 года.

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Отставки и назначения глав регионов РФ
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