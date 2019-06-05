Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области

Астрахань, , 13:54 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин принял отставку с должности врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, сообщает 5 июня пресс-служба Кремля.

Как уточняется, Морозов ушел с должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора Астраханской области назначен Игорь Бабушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Морозов был назначен на должность врио губернатора Астраханской области в сентябре 2018 года после отставки Александра Жилкина. 4 июня Астраханская облдума назначила проведение выборов губернатора на 8 сентября 2019 года.