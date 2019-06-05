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США намерены усилить напряжённость в Арктическом регионе — Захарова

Политика

Болтон объявил о планах сделать «первый шаг в восстановлении лидерства Америки в Арктике»

США намерены усилить напряжённость в Арктическом регионе — Захарова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 5 июня 2019, 14:49 — REGNUM  Заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Арктике свидетельствует о намерении Вашингтона превратить регион в театр военных действий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Это всё в очередной раз свидетельствует о наметившемся изменении американского подхода к этому региону, к Арктике. Судя по такой воинствующей риторике, преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий и, как мы понимаем, на эскалацию напряженности», — заявила Захарова.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе своего выступления перед выпускниками академии береговой охраны США заявил, что береговая охрана США в скором времени «сделает первый шаг в восстановлении лидерства Америки в Арктике» и даст отпор растущему здесь влиянию России. Кроме того, Болтон выразил обеспокоенность растущими притязаниями Китая на статус околоарктической державы.

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МИД России
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