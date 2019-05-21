Румыния тянет Молдавию в Евросоюз, в котором обнищала Литва: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 мая, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Зеленский назначил себя Верховным главнокомандующим Украины;
- Румыния тянет Молдавию в Евросоюз;
- Грибаускайте не знает, почему Литва оказалась бедной;
- В Ростовской области задержан заместитель губернатора;
- Над сахалинскими городами нависла «мусорная» угроза.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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