Вторник, 21 Мая 2019 года
11:51:15 МСК

В Румынии «уже задумываются о будущем ЕС», но тянут туда Молдавию

Политика

Бухарест пророчит изменение баланса сил в Европарламенте после выборов

Кишинёв, 21 мая 2019, 11:29 — REGNUM  Какая бы конфигурация ни сложилась в Европарламенте по итогам выборов, 32 депутата от Румынии «будут работать там на благо и в поддержку европейского курса Молдавии». Об этом заявил в интервью Moldpres посол Румынии в Молдавии Даниел Ионицэ.

Он сказал, что баланс политических сил в Европарламенте по итогам выборов 26 мая неизбежно изменится, и европейские лидеры «уже задумываются о будущем ЕС». Дипломат призвал граждан Румынии в Молдавии активнее участвовать в выборах. «У Румынии есть 32 голоса, которые смогут сказать свое слово при абсолютно любой конфигурации политических сил. Мы хотим быть и будем адвокатами Республики Молдова в ЕС, но для этого мы должны получать четкие сигналы из Кишинева. Мы хотим, чтобы Республика Молдова, независимо от цвета будущего правительства, оставалась ориентированной на Запад и продолжала свой европейский курс», — заключил Ионицэ.

ИА REGNUM напоминает, что Румыния откроет 26 мая в Молдавии 36 участков. В республике проживают около полумиллиона обладателей румынского гражданства (Бухарест раздает его жителя Молдавии по упрощенной схеме), но в румынских выборах традиционно принимают участие лишь около 10 тысяч.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бессарабские румыны» выберут депутатов от Румынии в Европарламент

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Молдавско-румынские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить