В Румынии «уже задумываются о будущем ЕС», но тянут туда Молдавию

Кишинёв, , 11:29 — REGNUM Какая бы конфигурация ни сложилась в Европарламенте по итогам выборов, 32 депутата от Румынии «будут работать там на благо и в поддержку европейского курса Молдавии». Об этом заявил в интервью Moldpres посол Румынии в Молдавии Даниел Ионицэ.

Он сказал, что баланс политических сил в Европарламенте по итогам выборов 26 мая неизбежно изменится, и европейские лидеры «уже задумываются о будущем ЕС». Дипломат призвал граждан Румынии в Молдавии активнее участвовать в выборах. «У Румынии есть 32 голоса, которые смогут сказать свое слово при абсолютно любой конфигурации политических сил. Мы хотим быть и будем адвокатами Республики Молдова в ЕС, но для этого мы должны получать четкие сигналы из Кишинева. Мы хотим, чтобы Республика Молдова, независимо от цвета будущего правительства, оставалась ориентированной на Запад и продолжала свой европейский курс», — заключил Ионицэ.

ИА REGNUM напоминает, что Румыния откроет 26 мая в Молдавии 36 участков. В республике проживают около полумиллиона обладателей румынского гражданства (Бухарест раздает его жителя Молдавии по упрощенной схеме), но в румынских выборах традиционно принимают участие лишь около 10 тысяч.

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