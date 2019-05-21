«Золотой» песок для «Ростов Арены»: задержан заместитель губернатора

Ростов-на-Дону, , 10:31 — REGNUM В Ростовской области дело о «золотом» песке для строительства «Ростов Арены» получило новый поворот. По неофициальной информации, силовики нагрянули с проверкой к заместителю губернатора Сергею Сидашу.

«Дома и на работе у чиновника прошли обыски и изъята необходимая документация. Установлено, что Сидаш указал бывшему министру строительства Ростовской области Николаю Безуглову, которого ранее задержали, провести торги без необходимых корректировок проекта для строительства инфраструктуры стадиона в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018», — сообщает Telegram-канал «Выстрел в голову», черпающий информацию от осведомлённых источников.

Крупного донского чиновника подозревают по ч.3 ст 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ожидается, что в ближайшее время суд выберет меру пресечения Сидашу.

Стоит отметить, что официального подтверждения появившихся в широком доступе данных пока нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, что по делу о поставках более дешёвого песка взамен крупнозернистого и по документам более дорогого были задержаны поставщики и министр строительства Николай Безуглов. Чиновник и остальные фигуранты уголовного дела арестованы.

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Напомним, что о проверке в отношении Сидаша источники сообщали ещё в начале апреля текущего года.

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