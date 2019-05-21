Сахалинские города могут превратиться в огромные свалки

Южно-Сахалинск, , 08:22 — REGNUM Над городами Сахалинской области нависла угроза превращения в огромные помойки. Причина — многомиллионные долги регионального мусорного оператора перед подрядными организациями. С 1 января 2019 года регоператор стал основным уполномоченным в области по обращению с отходами. Возможностей у подрядных организаций хватит ещё на некоторое время, потом же из-за долгов они будут вынуждены прекратить работу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Проблемы уже возникли у подрядных организаций Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова. Ещё немного, и затраты на топливо, зарплаты, обязательные платежи в бюджет заставят их прекратить работу. И тогда сахалинские города просто утонут в мусоре.

Особенно тяжелая ситуация на сегодняшний день, по данным ИА «Сахалин. Инфо», сложилась в Корсакове. Там компания — перевозчик мусора, которая к тому же является оператором местного полигона, в любой момент рискует оказаться с «замороженными» счетами и без ресурсов для дальнейшей работы.

В минЖКХ островного региона сетуют на низкую собираемость платежей с населения, на недоработки самих подрядных организаций. Тем не менее в ведомстве обещают в ближайшее время закрыть все долги перед ними. В числе причин возникшей ситуации называют и «кассовый разрыв»: вырос объём собираемого с населённых пунктов мусора. Это вызвано, по словам чиновников, легализацией отходов, которые прежде утилизировали по чёрным схемам.

Представители мусорного бизнеса Сахалина винят и государство — в том, что оно не уделило должного внимания подготовке к реформе обращения с отходами. По словам предпринимателей, фактически сломанными оказались все прежние механизмы и договорённости, сформировавшаяся на рынке конкурентная среда. Инициаторы реформы предполагали, что справиться со всеми возникающими проблемами получится быстро, но жизнь показала, что это не так.

Пока, по данным минЖКХ и регоператора, сборы платежей очень невысоки — в районе 66%. К тому же «образователи мусора» выходят из тени, и нагрузка на компании растёт. Есть претензии и к подрядным организациям, периодически срывающим сроки вывоза мусора.

В минЖКХ обещают решить проблему в течение нескольких ближайших недель и не допустить превращения Сахалина в свалку.

Как сообщало ИА REGNUM, новая система обращения с отходами заработала в России с 1 января 2019 года. Её отличие от прежней заключается в централизации всей отрасли в одних руках. Предполагалось, что это позволит вывести систему обращения с отходами на качественно новый уровень, однако пока в различных регионах РФ реформа сильно тормозит и даёт сбои.