Грибаускайте не смогла ответить на вопрос, почему Литва – среди бедняков ЕС

Вильнюс, , 11:06 — REGNUM Досрочно проголосовавшую сегодня, 21 мая, на выборах президента Литвы уходящую главу страны Далю Грибаускайте спросили, почему за 10 лет её срока полномочий Литва так и не вырвалась из клуба самых бедных стран ЕС, а по уровню нищеты страна, согласно данным Евростат, находится на четвёртом месте с конца из 28 стран ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Грибаускайте, которая до этого отвечала журналистам, как ей было интересно 10 лет работать президентом, как динамично менялась страна, и что она сама сделала «всё, что могла», растерялась, став заученно говорить о важности выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которые приведут к повышению благосостояния жителей страны.

«Можно вопрос экономического плана? Новейшие данные Евростата показывают, что мы по уровню нищеты всё ещё четвёртые с конца. Как вы думаете, почему год от года ситуация не меняется?», — спросила Грибаускайте журналист на избирательном участке в здании самоуправления Вильнюса.

«Ну, собственно, экономика растёт, благосостояние растёт, но та разница между живущими лучше, и живущими похуже, не меняется. Причин очень много. Нам каждый год их называют в Еврокомиссии. На это надо не только обращать внимание, но и пользоваться (советами ЕК)», — ответила Грибаускайте и сразу же закончила брифинг, резко развернувшись и вместе с охраной покинув избирательный участок.

Напомним, основной день голосования второго тура выборов президента Литвы состоится 26 мая. Во второй тур прошли кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа.