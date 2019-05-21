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Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего

Политика

Президент Украины подписал свой первый указ

Киев, 21 мая 2019, 07:19 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ, назначив себя Верховным главнокомандующем страны, соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

«В соответствии с п. 17 ч 1 ст. 106 конституции Украины принимаю на себя с этого дня (20 мая) полномочия верховного главнокомандующего», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Во втором туре выборов за него проголосовали более 70% граждан страны. Во время церемонии инаугурации Зеленский заявил о роспуске Верховной рады Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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