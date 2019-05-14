Нью-Йорк, США, 14 мая, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Фондовый рынок США закрывается в «зеленой зоне» после заявлений президента США Дональда Трампа о скором заключении торгового соглашения с Китаем, 14 мая передаёт агентство Reuters.

Arnoldius Нью-йоркская фондовая биржа

К завершению торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 207,19 пункта (0,82%), до 25 532,18 пункта, индекс S&P 500 вырос на 22,56 пункта (0,80%), до 2834,43 пункта, индекс Nasdaq вырос на 87,47 пункта (1,14%), до 7734,49 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая индексы Уолл-стрит оказались в глубоком минусе из-за взаимного введения экспортных пошлин США и Китая.

Читайте также: Уолл-стрит снова надеется на переговоры США и Китая