Барнаул, 1 мая, 2019, 08:30 — ИА Регнум. По случаю отмечаемого сегодня, 1 мая, праздника Весны и Труда, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко направили жителям региона праздничное поздравление, сообщает сайт алтайского правительства.

Цитата с сайта ИА «Амител» Первомай в Барнауле

Первые лица края напомнили, что Первомай, имевший когда-то яркую политическую окраску, сегодня символизирует весеннее обновление, мир, созидательную деятельность и что жителей Алтайского края всегда отличало огромное трудолюбие и ответственность за будущее региона.

«К людям труда в Алтайском крае особое отношение. Мы торжественно вручаем премии лучшим работникам сельского хозяйства, чествуем победителей профессиональных конкурсов, гордимся производственными династиями, поддерживаем тех, кто только начинает свою деятельность. Бесконечно благодарны ветеранам труда, которые прославляют регион, много сил отдают работе с молодежью, передают свои бесценные знания и опыт», — сказано в поздравлении.

Жителям Алтайского края пожелали мира и счастья, благополучия и весеннего настроения.

Напомним, Первомай отмечает не только Россия, но и более 100 других мира. В некоторых традиции организовывать массовые шествия под знаменами профсоюзов еще остались, но в ряде государств это уже не политический, а весенний праздник, когда люди имеют возможность отдохнуть от работы, собраться на народные гуляния, ярмарки, минные шествия.