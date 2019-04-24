Эстония осознала важность РФ, против которой стоит Британия: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- За продление полномочий президента проголосовали в Египте;
- Президент Шри-Ланки намерен уволить глав спецслужб;
- Эстония поняла глупость попыток изолировать Россию;
- Украина нужна Британии для противостояния России;
- В российских школах введут должность «старший учитель».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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