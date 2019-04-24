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Посольство РФ: Украина нужна Британии для противостояния с Россией

Политика

В поздравлениях Ханта содержится готовность к военному сотрудничеству с Украиной, но отсутствует необходимость политического урегулирования конфликта в Донбассе

Лондон, 24 апреля 2019, 02:41 — REGNUM  Великобритания заинтересована в поддержке Украины лишь для использования ее в качестве инструмента против России, говорится в официальном заявлении российского посольства в Лондоне.

Таким образом в посольстве ответили на поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта в адрес Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине. По мнению сотрудников российского диппредставительства, намерения Соединенного Королевства «помогать» Украине лишь свидетельствуют желании использовать Украину в качестве инструмента для противостояния с Россией.

В частности, как отмечают дипломаты, в поздравлениях Ханта содержится готовность к военному сотрудничеству с Украиной, но отсутствует необходимость политического урегулирования конфликта в Донбассе. По мнению дипломатов, лишь путем политического диалога киевский властей с жителями Донбасса можно обеспечить стабильность на Украине.

«Продолжение же нынешней британской риторики, не говоря уже о практической реализации заявляемых планов, вряд ли будет способствовать нормализации положения в Донбассе», — подчеркнули в посольстве.

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