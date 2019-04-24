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В школах введут должность «старший учитель»

Общество

И «ведущий учитель»

Москва, 24 апреля 2019, 03:45 — REGNUM  Должность «старший учитель» предложено учредить в российских школах, сообщается в опубликованном на сайте нормативно-правовых актов проекте Минпросвещения РФ.

«Старший учитель» будет координировать деятельность других учителей, а также разрабатывать и вести методическое сопровождение «индивидуальных образовательных траекторий».

Также предлагается новая должность «ведущий учитель», в обязанности которого будет входить педагогическое наставничество, а также интеграция в работу учителей, социальных педагогов, психологов, дефектологов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах по введению новых должностей в школах заявляла в конце 2018 г. российский министр просвещения Ольга Васильева.

Читайте ранее в этом сюжете: Министерство просвещения введет две новые должности в школах

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Реформа школьного образования
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