Пушков: Эстония поняла глупость попыток изолировать Россию

Москва, , 02:48 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осознала бесперспективность попыток изолировать Россию и набрала политических очков благодаря встрече с российским президентом Владимиром Путиным, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Кальюлайд набрала очков на встрече с Путиным, несмотря на критику и в Таллине, и в Вильнюсе. Ей не откажешь в политическом чутье. Увидев, что с Путиным общаются и Меркель, и Макрон, и Ниинистё, она осознала, что изоляция России — миф и глупость. И перестала играть в обречённую игру», — заявил российский сенатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве состоялась встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайд с российским лидером Владимиром Путиным. Сама Кальюлайд высоко оценила встречу и назвала её «очень хорошей».

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