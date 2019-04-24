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Пушков: Эстония поняла глупость попыток изолировать Россию

Политика

«И перестала играть в обречённую игру»

Москва, 24 апреля 2019, 02:48 — REGNUM  Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осознала бесперспективность попыток изолировать Россию и набрала политических очков благодаря встрече с российским президентом Владимиром Путиным, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Кальюлайд набрала очков на встрече с Путиным, несмотря на критику и в Таллине, и в Вильнюсе. Ей не откажешь в политическом чутье. Увидев, что с Путиным общаются и Меркель, и Макрон, и Ниинистё, она осознала, что изоляция России — миф и глупость. И перестала играть в обречённую игру», — заявил российский сенатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве состоялась встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайд с российским лидером Владимиром Путиным. Сама Кальюлайд высоко оценила встречу и назвала её «очень хорошей».

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Политическая жизнь Эстонии
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