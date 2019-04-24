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Президент Шри-Ланки собрался уволить глав спецслужб страны

Политика

И проведет реорганизацию в силовых ведомствах Шри-Ланки

Шри-Джаяварденепура-Котте, 24 апреля 2019, 04:25 — REGNUM  Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена намерен уволить руководителей всех ведомств, отвечающих за безопасность в стране, после терактов, сообщает агентство Reuters.

В своем обращении к нации президент Шри-Ланки заявил, что намерен провести полную реорганизацию полиции и спецслужб в ближайшие недели. Он также анонсировал смену руководителей силовых ведомств в ближайшие 24 часа.

«Работники спецслужб, получившие разведданные из других государств, не поделились этой информацией со мной. Необходимо принять соответствующие решения. И я решил принять строгие меры против них», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля министр экономических реформ Шри-Ланки Харш де Сильва заявил, что спецслужбы США и Индии предупреждали власти страны об опасности терактов. Он добавил, что эта информация о возможных терактах не дошла до премьер-министра страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах

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