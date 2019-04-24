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Граждане Египта проголосовали за продление полномочий президента страны

Политика

Поправки вступят в силу немедленно после оглашения результатов референдума

Граждане Египта проголосовали за продление полномочий президента страны
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Флаг Египта

Каир, 24 апреля 2019, 04:46 — REGNUM  Около 89% избирателей Египта проголосовали за поправки в конституцию страны, предусматривающие в том числе и продление президентских полномочий, заявил глава Национальной избирательной комиссии Египта Ляшин Ибрагим на пресс-конференции по итогам референдума.

Он сообщил, что явка на референдум составила 44,33%, что составляет свыше 27 млн граждан, имеющих право голоса. В пользу поправок в конституцию страны высказались 88,83% граждан Египта. По словам Ибрагима, поправки вступят в силу немедленно после объявления результатов референдума.

На референдум выносились поправки в 12 статей Конституции Египта. Главной поправкой являлось продление срока президентских полномочий с четырех до шести лет. Теперь, после вступления поправок в силу, действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси останется у власти до 2024 года. Также президент получил право баллотироваться на третий срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Референдум о продлении полномочий президента Египта начался — СМИ

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