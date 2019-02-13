Москва, 14 февраля, 2019, 00:07 — ИА Регнум. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин по итогам совещания, посвященного оценке возможных экологических, социальных, природоохранных, техногенных и других видов риска, связанных с возникновением и развитием аварийной ситуации на Сибайском карьере, поручил создать рабочую группу. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Mnr.gov.ru Дмитрий Кобылкин на совещании, посвящённом аварийной ситуации в Сибае

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Отмечается, что в ноябре самопроизвольно начались процессы «самоокисления серосодержащих медно-цинковых руд» на бортах карьера, что и вызвало появление смога в городе.

«Ситуация усугубляется при неблагоприятных метеоусловиях», — отметили в ведомстве.

«По информации АО «Учалинский ГОК», в ноябре 2018 года был разработан проект ликвидации возгорания методом засыпки глино-породной смеси с борта карьера путем направления селевого потока. С 7 декабря начата прокладка трубопровода для подачи заиловочной смеси по северному борту карьера. С 14 января 2018 количество работающей техники и подаваемой смеси было увеличено в два раза. Тем не менее, принимаемые меры не привели к ожидаемому эффекту. В данный момент заливка заиловочной смеси с южного борта приостановлена в связи с угрозой обрушения», — также сообщает министерство.

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После чего было принято решение о подтоплении карьера.

При проверке Росприроднадзором деятельности сибайского филиала Учалинского ГОК выявлено, что предприятие в недостаточном объеме и качестве осуществлял мониторинг геологической среды, а также за состоянием атмосферного воздуха.

«Превышения отмечаются импульсно в отдельных точках в разное время», — также отметили в Минприроды.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Разработка там не ведется с 2003 года. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). В чем они заключались, в прокуратуре не уточнили.

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3 февраля в шахте было найдено тело 32-летнего рабочего, который погиб при неустановленных обстоятельствах. Расследование проводит следственное управление СКР по Башкирии, пока произошедшее квалифицируется как несчастный случай на производстве.

На сходе 10 февраля жители города записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в решении экологической проблемы.

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Кроме того, на одной из платформ гражданских инициатив опубликована петиция, адресатами которой вместе с президентом России являются Минэкологии и Министерство природопользования, Ростехнадзор и МЧС РФ.