Хабиров назвал проблему Сибая сложной: карьер подтопят только к 20 марта

Сибай, Башкирия, , 13:29 — REGNUM К 1 февраля будет завершена разработка проекта подтопления тлеющего карьера в Сибае, полностью подтопление шахты завершится только к 20 марта. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в Сибай главы Башкирии Радия Хабирова, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

По словам технического директора АО «Учалинский ГОК» Ильяса Ахмедьянова, для заполнения чаши карьера водой ежедневно в соответствии с техническими возможностями будет подаваться около 10 тыс. кубометров щелочной воды, всего будет подано 400 тыс. кубометров воды. Таким образом, работы будут проводиться в течение полутора месяцев.

«Когда я приезжал сюда в прошлый раз, то давал поручение завершить работы до 1 февраля. Но ситуация оказалась гораздо более сложной… К 20 марта шахта должна быть подтоплена в соответствии с теми параметрами, которые предписаны проектом. Мы ожидаем позитивного эффекта от наших действий», — выразил надежду Хабиров.

Также глава региона отметил, что дальнейшая судьба карьера, вопросы его содержания и рекультивации территории станут предметом специального совещания с участием руководства комбината.

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Глава минздрава республики Динара Еникеева рассказала, что пока в Сибае ежедневно работают 35−40 врачей по 18 специальностям. Уже обследовано 5,5 тыс. человек. Медики продолжат работу до 1 марта.

Следующая встреча, в ходе которой обсудят эффективность и результаты работ по «мокрой консервации» карьера, состоится уже в марте.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). В чем они заключались, в прокуратуре не уточнили.

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После визита в Сибай врио главы Башкирии Радия Хабирова жителям города начали раздавать бесплатные медицинские маски и активированный уголь, детям в образовательных учреждениях выдается молоко. Причем на встрече с жителями Хабиров заявил, что вопрос о прекращении работы сибайского филиала Учалинского ГОК (входит в структуру Уральской горно-металлургической компании) тоже пока не стоит.

Компания ведет работы по локализации и ликвидации южного и северного очагов окислительных процессов в Сибайском карьере.

Жителям, дома которых расположены в радиусе не более 1 км от карьера, обещали путевки в Крым и республиканские санатории. В настоящее время идет подготовка списков граждан, имеющих право на оздоровительное лечение. Кроме того, 500 детей поедут поправлять здоровье в санатории Крыма в феврале — марте текущего года. Население Сибая составляет 63 тыс. человек.

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Решение о подтоплении карьера было принято 21 января. Сейчас продолжается разработка проектной документации для дальнейшего выполнения работ. Между тем, к разгону серного смога в Сибае подключили две вентиляционные установки — мобильную и стационарную. На прошлой неделе в министерство экологии Челябинской области поступили сообщения от общественников о загрязнении атмосферного воздуха в населенных пунктах Кизильского района, который расположен приблизительно в 20 км от Сибая.

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