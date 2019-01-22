Проблемы тлеющего Сибая: волюнтаризм промышленников и прецедент БСК

Сибай, Башкирия, , 23:42 — REGNUM Тление Сибайского карьера, продолжающееся почти три месяца, стало первым серьезным испытанием для врио главы Башкирии Радия Хабирова, который на прошлой неделе отметил первые 100 дней во власти. Однако его реакция на, по сути, чрезвычайную ситуацию ограничилась переносом ответственности на мэра города Рустама Афзалова, которому было поручено решить вопрос до 1 февраля, последующей раздачей населению бесплатных медицинских масок и активированного угля да визитом в город совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым, по итогам которого были обещаны путевки для 500 детей на полуостров, чтоб поправить здоровье. В Сибае, надо отметить, проживает 63 тыс. человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вот, в общем-то и весь зримый набор мер и рычагов, предпринятых для решения проблемы. Между тем, по мнению наблюдателей, созданный «Башкирской содовой компанией» (БСК) прецедент конфликта с региональной властью, приведшего к отставке предыдущего главы региона Рустема Хамитова, может иметь далеко идущие последствия. История конфликта Хамитова с промышленниками из БСК по своим последствиям отнюдь не ограничивается угрозой уничтожения природного памятника, полагает руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«Создан неприятный прецедент, когда финансово-промышленная группировка буквально «убирает» руководителя региона, выступающего против непопулярной инициативы. Мэр города Сибай, получающий «тумаки», а затем и наставления от врио главы республики Хабирова не может де-факто повлиять на политику крупных промышленных предприятий. Это вопрос уровня главы региона, а не главы администрации города», — уверен эксперт.

Причем он отметил, что уровень общественного и тем более партийного контроля над экологической политикой крупных предприятий в значительной степени нивелирован.

«Однако системных мер по ограничению волюнтаризма промышленников, на мой взгляд, не предпринимается», — считает Михайличенко.

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«Хабиров, заявивший о намерениях баллотироваться на должность главы республики от «Единой России», оказался в непростой ситуации: ему нужно проявить политическую волю и решить вопрос с безопасностью жизнедеятельности сибайцев, хотя бы в режиме ручного управления. И экологические сервисы «единороссов» вряд ли здесь ему помогут», — заключил эксперт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшении самочувствия, аллергические реакции. Вскоре выяснилась причина — превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) диоксида серы. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности, необходимости вводить ЧС власти пока не видят. При этом как только устанавливается безветренная погода, уровень ПДК вредных веществ значительно поднимается. Так, 21 января, в отдельных точках города ПДК диоксида серы поднимался в 37,6 раза.

В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства. В чем они заключались, в прокуратуре не уточнили.

После визита в Сибай врио главы Башкирии Хабирова жителям города начали раздавать бесплатные медицинские маски и активированный уголь, детям в образовательных учреждениях выдается молоко. Причем на встрече с жителями Хабиров заявил, что вопрос о прекращении работы сибайского филиала Учалинского ГОК (входит в структуру Уральской горно-металлургической компании) тоже пока не стоит.

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Накануне было принято решение о затоплении карьера щелочной водой, однако для выполнения этих работ требуется проектирование, которое займет не менее 5−7 дней, сам процесс затопления будет проходить около 40 суток.

В настоящее время компания ведет работы по локализации и ликвидации южного и северного очагов окислительных процессов в Сибайском карьере. Пресс-служба сибайского филиала ГОК отчиталась, что за время проведения работ удалось сократить площадь очагов: северного — с 6 тыс. до 1,5 тыс. кв. метров, южного — с 1,6 до 1,5 тыс. кв метров.

Жителям, дома которых расположены в радиусе не более 1 км от карьера, обещали путевки в Крым и республиканские санатории.

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