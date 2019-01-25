Серный смог из башкирского Сибая добрался до Челябинской области

Челябинск, , 13:49 — REGNUM В министерство экологии Челябинской области поступили сообщения от общественников о загрязнении атмосферного воздуха в населенных пунктах Кизильского района, который расположен приблизительно в 20 км от города Сибай (Башкирия). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Мониторинг качества воздуха в районе будет осуществлять передвижная лаборатория минэкологии региона.

«Местные жители связывают загрязнение воздуха с возможным негативным влиянием от возгораний на Сибайском карьере. Мониторинг должен определить, есть ли в атмосфере наших поселков превышение ПДК вредных веществ и связано ли это с техногенными пожарами на соседней территории», — цитирует информацию министерства «Интерфакс-Урал». Люди жалуются на першение в горле, головокружение и запах гари. Вместе с тем, в администрацию Кизильского района жалоб от жителей на загрязнения не поступало.

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Напомним, накануне стало известно, что для разгона серного облака при безветренной погоде в Сибае будут использовать вентиляционные установки. В тестовом режиме одна из них уже начала работу 24 января. Местные жители отмечают, что если раньше смог не превышал уровня пятого этажа зданий, теперь он поднимается выше и зависает над городом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). В чем они заключались, в прокуратуре не уточнили.

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с 12 декабря в городе действует режим повышенной готовности. Власти не видят необходимости вводить режим ЧС. Жителям продолжают раздавать бесплатно медицинские маски и активированный уголь.

Работы на карьере ведет сибайский филиал Учалинского ГОК (горно-обогатительный комбинат). Компания пытается локализовать и ликвидировать два крупных очага тления руды в карьере — северный и южный. Ежедневно в городе с промежутком раз в два часа проводят исследования атмосферного воздуха. Как только устанавливается штиль, ПДК (предельно допустимая концентрация) вредных веществ усиливается. Так, 21 января ПДК диоксида серы превысила норму в 37,6 раза, 23 января — в 11,3 раза.

Жителям, дома которых расположены в радиусе не более 1 км от карьера, обещали путевки в Крым и республиканские санатории. В настоящее время идет подготовка списков граждан, имеющих право на оздоровительное лечение. Кроме того, 500 детей поедут поправлять здоровье в санатории Крыма в феврале — марте текущего года. Население Сибая составляет 63 тыс. человек.

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В настоящее время продолжается подготовка к процессу частичного затопления карьера щелочной водой. Причем сначала необходимо подготовить проект работ и затем приступить непосредственно к процедуре затопления. Эти работы могут проводиться минимум в течение 1,5−2 месяцев.

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