В Сибае вновь фиксируют превышение ПДК диоксида серы: «Один день подышали»

Сибай, Башкирия, , 12:56 — REGNUM В Сибае, где около трех месяцев продолжается процесс окисления руды в карьере, по состоянию на 12:00 по местному времени вновь зафиксировано превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) диоксида серы в трех точках города. Данные исследований проб атмосферного воздуха публикует пресс-служба администрации города.

К указанному времени на улицах Нуриманова, Сарбаева и 8 марта ПДК диоксида серы превышено в 3,6−11,3 раза.

«Все работы, которые ведутся в карьере, бесполезны. Опять задыхаемся, — пишут жители города в сообществе «Сибай, дыши». — Один день подышали, и хватит».

Жители Сибая не лукавят. Как только устанавливается безветренная погода, концентрация вредных веществ в воздухе усиливается. Так, 20 января превышения ПДК не было, а 21 января в отдельных точках города ПДК диоксида серы поднималась в 37,6 раза. Накануне превышения не фиксировались.

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21 января на встрече с жителями города глава администрации Сибая Рустам Афзалов рассказал, что планируется частично затопить карьер щелочной водой. Однако это произойдет не завтра и даже не через неделю. Около 5−7 дней потребуется для разработки проекта дальнейших действий, минимум около 40 дней и до 2,5 месяца займет непосредственно процесс затопления.

С середины декабря в городе действует режим повышенной готовности, но вводить режим ЧС власти не считают необходимым. Между тем экологи с ними категорически не согласны.

В частности, председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов считает, что режим ЧС нужно вводить немедленно.

«В Сибае нужно срочно вводить режим ЧС, объявлять город и прилегающие территории зоной чрезвычайной экологической ситуации, если там наблюдаются такие превышения ПДК. Почему этого не делают? Боятся на всю Россию прогреметь? Но жители должны знать, что им делать — оставаться, уезжать или хотя бы детей вывозить», — сказал эксперт изданию Idel.Реалии. Кроме того, эколог полагает, что в городе необходимо установить режим максимального сокращения объема выбросов промышленных предприятий.

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Эксперт Волго-Уральского филиала Госкомиссии по запасам, кандидат геолого-минералогических наук Владимир Никонов констатировал, что, в принципе, сейчас выбран правильный путь — заливать глинистую массу и воду — но лишь потому, что ничего другого уже не остается.

«Теперь, когда идет процесс самовозгорания рудной массы, процесс локализации будет очень долгим… Сейчас уже нужно залить это как угодно, чем угодно, не особо пока размышляя над химизмом процесса, прервать острую термическую фазу. Вот в таком же пожарном порядке, как возводили саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской АЭС», — прокомментировал Никонов, удивляясь, что такая ситуация не произошла раньше, ведь карьер оставили без всякого внимания, буквально бросили, не заизолировали и не следили за ним, зная наверняка, что сульфидные руды склонны к самовозгоранию.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства. В чем они заключались, в прокуратуре не уточнили.

После визита в Сибай врио главы Башкирии Радия Хабирова жителям города начали раздавать бесплатные медицинские маски и активированный уголь, детям в образовательных учреждениях выдается молоко. Причем на встрече с жителями Хабиров заявил, что вопрос о прекращении работы сибайского филиала Учалинского ГОК (входит в структуру Уральской горно-металлургической компании) тоже пока не стоит.

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В настоящее время компания ведет работы по локализации и ликвидации южного и северного очагов окислительных процессов в Сибайском карьере. За время проведения работ удалось сократить площадь очагов: северного — с 6 тыс. до 1,5 тыс. кв. метров, южного — с 1,6 до 1,5 тыс. кв. метров. Жителям, дома которых расположены в радиусе не более 1 км от карьера, обещали путевки в Крым и республиканские санатории. Кроме того, 500 детей поедут поправлять здоровье в санатории Крыма в феврале-марте текущего года. Население Сибая составляет 63 тыс. человек.

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