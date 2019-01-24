В тлеющем Сибае бороться со смогом будут вентиляторы

Сибай, Башкирия, , 12:13 — REGNUM В Сибае для разгона серного смога в штиль будут использовать вентиляционные установки. Об этом сообщил представитель сибайского филиала Учалинского ГОК (горно-обогатительного комбината) Артур Аглямов.

К разгону смога подключат две установки, одна будет стационарной, другая — мобильной. Мобильная установка сможет перемещаться по железнодорожным путям.

Работы по монтажу установок планируется завершить до конца текущей недели, сообщает «Коммерсантъ». Стационарная установка будет располагаться на поверхности северного борта карьера, вторая будет перемещаться в прилегающих к карьеру кварталах, в частности, по улице Нуриманова.

По словам Галямова, согласно данным тепловизионной съемки очагов температура тления руды в карьере увеличивается.

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По состоянию на 24 января, превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ не зафиксировано. Жители города в сообществе «Сибай, дыши» делятся впечатлениями, по их словам, одна из установок уже работает.

«На карьере какая-то штука стоит, похоже на вентилятор, гудит ужасно, конечно, но привкус во рту все равно есть», — отмечает девушка, которая живет на улице Нуриманова. 21 января именно на улице Нуриманова ПДК диоксида серы поднималась в 37,6 раза, накануне концентрация превысила предельно допустимую в 11,3 раза.

Это подтверждают и другие пользователи, отмечая, что раньше смог не доходил до 5 этажей.

«Со вчерашнего вечера смог уже намного выше, прямо над городом. Сейчас получается мы этот смог не будем видеть, но он есть», — полагают жители.

Напомним, накануне стало известно, что проект частичного затопления карьера будет разрабатывать екатеринбургский НИИ «Уралмеханобр». При этом разработка может занять от недели до трех месяцев. Стоимость работ по затоплению также станет известна только после подготовки проекта.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). В чем они заключались, в прокуратуре не уточнили.

После визита в Сибай врио главы Башкирии Радия Хабирова жителям города начали раздавать бесплатные медицинские маски и активированный уголь, детям в образовательных учреждениях выдается молоко. Причем на встрече с жителями Хабиров заявил, что вопрос о прекращении работы сибайского филиала Учалинского ГОК (входит в структуру Уральской горно-металлургической компании) тоже пока не стоит.

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Компания ведет работы по локализации и ликвидации южного и северного очагов окислительных процессов в Сибайском карьере. В городе с 12 декабря действует режим повышенной готовности, власти не видят необходимости вводить режим ЧС.

В то же время экологи с ними категорически не согласны.

«В Сибае нужно срочно вводить режим ЧС, объявлять город и прилегающие территории зоной чрезвычайной экологической ситуации, если там наблюдаются такие превышения ПДК. Почему этого не делают?», — недоумевает председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов.

Жителям, дома которых расположены в радиусе не более 1 км от карьера, обещали путевки в Крым и республиканские санатории. В настоящее время идет подготовка списков граждан, имеющих право на оздоровительное лечение. Кроме того, 500 детей поедут поправлять здоровье в санатории Крыма в феврале-марте текущего года. Население Сибая составляет 63 тыс. человек.

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21 января на встрече с жителями города глава администрации Сибая Рустам Афзалов рассказал, что планируется частично затопить карьер щелочной водой. Однако это произойдет не завтра и даже не через неделю. Около 5−7 дней потребуется для разработки проекта дальнейших действий, минимум около 40 дней и до 2,5 месяца займет непосредственно процесс затопления.

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