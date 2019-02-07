США уходят из Москвы, Госдума отказалась от народосбережения: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- США закрывают в Москве офис службы иммиграции;
- Президент РФ считает, что комиссия за безналичный расчёт является «квазиналогом»;
- Законопроект о народосбережении отклонён в Госдуме;
- В Минфине разработаны критерии оценки долговой устойчивости регионов;
- По делу Арашукова на допрос в Москву вызваны силовики из Карачаево-Черкесии.
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