Минфин разработал критерии оценки долговой устойчивости регионов

Москва, , 15:54 — REGNUM Министерство финансов РФ предложило методику и критерии оценки долговой устойчивости регионов, которая необходима для принятия законопроекта о поправках в Бюджетный кодекс РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Речь идет о законопроекте, который в том числе устанавливает новые правила оценки долговой устойчивости регионов. Методика Минфина приводится в заключении комитета Госдумы по финрынку на законопроект. Накануне комитет рассмотрел инициативу и поддержал ее принятие в первом чтении, однако рекомендовать документ к принятию сможет только профильный комитет Госдумы по бюджету, который еще не рассматривал законопроект.

Так, в частности, законопроект предлагает разделить все регионы РФ на три типа: с высокой долговой устойчивостью, средней и низкой. Минфин уточняет, что к первому типу отнесутся те регионы, которые соответствуют сразу трем критериям. Во-первых, объем долга должен составлять 50% и менее от общего объема доходов. При этом предельное соотношение для высокодотационных объектов составляет 25%. Во-вторых, годовой платеж по погашению и обслуживанию долга в регионах с высокой долговой устойчивостью не должен превышать 13% от всех доходов и дотаций местного бюджета. А на обслуживание долга регион должен направлять не более 5% от расходов. Как заявил накануне замглавы Минфина Сергей Сторчак, под такие критерии сегодня подходят 38 субъектов РФ.

Самыми проблемными регионами будут считаться субъекты РФ с низкой долговой устойчивостью. Минфин предлагает считать такими регионы, в которых объем долга составляет 85% (и больше) от общего объема доходов. Кроме того, в «красную» зону попадут субъекты РФ, у которых на погашение и обслуживание долга уходит более 18% от доходов и дотаций. Еще один критерий, по которому регион может оказаться в списке субъектов PФ с низкой долговой устойчивостью — если доля обслуживания долга превышает 8% от расходов. При этом для того, чтобы соответствовать категории «низкая долговая устойчивость», региону достаточно соответствовать хотя бы двум критериям, а не всем трем.

Регионы, чьи показатели будут промежуточными между высокой и низкой долговой устойчивостью, будут считаться регионами со средней долговой устойчивостью.

Предложенная градация регионов необходима Минфину для того, чтобы согласовывать разные степени и условия займов и выплат с разными регионами. Так, в частности, регионы с высокой долговой устойчивостью смогут не согласовывать программу займов и гарантий, в то время как для «средних» это будет обязательно. А регионы из «красной» зоны смогут брать займы только для рефинансирования долга. При этом график и план восстановления платежеспособности регион будет обязан согласовывать с Минфином. Однако, как ранее казали в Минфине, на 1 января 2019 г. в опасной зоне находятся только четыре региона РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В ГД поддержали введение новой системы обслуживания долгов регионов