Путин считает, что комиссия за безналичный расчет является «квазиналогом»

Москва, , 22:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что комиссия банков за безналичный расчет в 3% при взаиморасчетах — это «квазиналог». Об этом глава государства заявил сегодня, 6 февраля, на 11-м пленарном заседании форума «Деловая Россия».

Путин констатировал, что электронная торговля в России набирает обороты и никакими запретительными методами здесь ничего не добиться. Любые запретительные методы только ограничат темпы роста объема электронной торговли, и ничего более.

В связи с этим президент России отметил, что в некоторых странах комиссия по операциям с пластиковыми картами составляет от 0,2% до 0,3%, а в России — 3%, а то и 5−6%.

Российский лидер считает, что это очень много и по сути такая комиссия является квазиналогом.

«У нас комиссия 3%, и, конечно, это слишком много, это, конечно, квазиналог», — сказал президент России.

Речь идет о комиссии, которую торговые сети платят банку-эквайеру, торговая уступка формируется в основном за счет межбанковской комиссии, интерчейнджа, которую банк-эквайер переводит банку — эмитенту карты.