Среда, 6 Февраля 2019 года
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США закрывают офис службы иммиграции в Москве

Политика

Полномочия ведомства перейдут к офису в Афинах и посольству США в России

Москва, 6 февраля 2019, 20:54 — REGNUM  Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) в конце марта закроет свой офис в Москве, сообщила 6 февраля пресс-служба ведомства.

Как отмечается, решение об этом принято в связи со «значительным снижением рабочей нагрузки» на представительство. С 28 февраля московский офис USCIS прекратит приём заявок, а 29 марта он будет окончательно закрыт.

Сообщается, что функции московского офиса USCIS возьмёт на себя отделение ведомства в Афинах, в ведение которого также переходят граждане Армении, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Кроме этого, некоторые функции USCIS начнёт выполнять посольство Соединённых Штатов в Москве.

Напомним, служба гражданства и иммиграции США занимается вопросами прошений об иммиграции или предоставления убежища.

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