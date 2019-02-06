США закрывают офис службы иммиграции в Москве

Москва, , 20:54 — REGNUM Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) в конце марта закроет свой офис в Москве, сообщила 6 февраля пресс-служба ведомства.

Как отмечается, решение об этом принято в связи со «значительным снижением рабочей нагрузки» на представительство. С 28 февраля московский офис USCIS прекратит приём заявок, а 29 марта он будет окончательно закрыт.

Сообщается, что функции московского офиса USCIS возьмёт на себя отделение ведомства в Афинах, в ведение которого также переходят граждане Армении, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Кроме этого, некоторые функции USCIS начнёт выполнять посольство Соединённых Штатов в Москве.

Напомним, служба гражданства и иммиграции США занимается вопросами прошений об иммиграции или предоставления убежища.