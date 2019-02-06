Госдума отклонила законопроект о народосбережении

Москва, , 14:01 — REGNUM Законопроект о народосбережении Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля. Предполагалось создание национального совета по сбережению народа.

Инициативой, предложенной депутатами «Справедливой России» предполагалось закрепление перечня целевых показателей благосостояния населения, создание национального совета по сбережению народа, определение основных направлений его деятельности. Закреплялись также обязанности органов государственной власти по созданию условий для достижения целевых показателей и ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение решений национального совета.

Профильный комитет Госдумы по госстроительству предложил отклонить инициативу.

«Это не законопроект с точки зрения законотворчества, а лозунг, ему место в партийных кабинетах», — отметил член комитета Госдумы Отари Аршба («Единая Россия»).

Законопроект в представленном виде сырой, отметил парламентарий.

С позицией комитета согласилось большинство депутатов и инициатива была отклонена.

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