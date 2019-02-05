О лицемерии Запада и проблемах из-за санкций: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Мадуро призвал Запад не имитировать «помощь народу»;
- Российские базы в Сирии облетели американские самолеты-разведчики;
- Украина теряет граждан из-за НАТО;
- Германия из-за Крыма отказалась от участия в мероприятии в Казани;
- В Роскосмосе рассказали о проблемах из-за санкций.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1131.