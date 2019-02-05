Вторник, 5 Февраля 2019 года
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Американские самолеты-разведчики облетели российские базы в Сирии

Политика

Один из самолетов находился недалеко от авиабазы Хмеймим и базы ВМФ России в Тартусе

Хмеймим, Сирия, 5 февраля 2019, 04:37 — REGNUM  Самолеты радиоэлектронной разведки США были обнаружены около российских военных баз в Сирии, где проводили многочасовые полеты в воздушном пространстве. Такие данные приводит сервис PlaneRadar.

По данным портала, два самолета ВВС США взлетели с авиабазы на греческом Крите и затем находились в воздушном пространстве в 50 километрах от российских баз в Сирии. Один из самолетов находился недалеко от авиабазы Хмеймим и базы ВМФ России в Тартусе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января самолеты-разведчики США были обнаружены в воздушном пространстве у берегов Крыма. По словам вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, активизация разведывательной деятельности ВВС США связана с опасениями НАТО из-за возрастающей роли России на международной арене.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму объяснили появление у границ полуострова самолетов ВВС США

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