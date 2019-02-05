Мадуро призвал Запад не имитировать «помощь народу», а снять санкции

Каракас, , 05:14 — REGNUM Лучшей помощью венесуэльцам от Запада было бы снятие санкций, а не обещания гуманитарной помощи, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в Twitter.

Президент страны подчеркнул, что сначала США блокируют работу ключевой для страны компании, а потом его западные союзники лицемерно предлагает гуманитарную помощь. От США Каракасу нужно не это, а прекращение блокирования счетов госкомпании PDVSA и снятие санкций.

Напомним, после самопровзглашения оппозиционера Хуано Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы и усилившимися в связи с этим беспорядками в стране американский минфин заблокировал счета PDVSA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля германский министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Берлин намерен предоставить Венесуэле гуманитарную помощь.

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