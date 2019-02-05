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В Роскосмосе рассказали о проблемах, возникших из-за санкций

Политика

Роскосмос оказался заложником этой ситуации

Москва, 5 февраля 2019, 02:10 — REGNUM  Из-за антироссийских санкций и сложностей с импортозамещением возникли проблемы в космической отрасли в России, заявил председатель научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, из-за санкций российской гражданской и военной космонавтике оказался недоступен ряд необходимых радиоэлектронных изделий. Он подчеркнул, что из-за проблемы импортозамещения Роскосмос оказался заложником этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что санкции сказались на микроэлектронике, используемой в космической отрасли, однако отрасль пока справляется с санкционным давлением. Также Рогозин отчитался, что за 2018 год выручка госкорпорации увеличилась на 83 млрд по сравнению с 2017 годом.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин доложил Путину о состоянии Роскосмоса

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Космические полеты, аппараты и исследования
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