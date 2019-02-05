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Депутат Рады: Украина теряет граждан из-за НАТО и языковой политики

Политика

Более десяти миллионов людей сегодня уехали из страны

Киев, 5 февраля 2019, 03:26 — REGNUM  Украинцы массово покидают страну, потому что отвергают политику ее нынешних властей, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская в эфире NewsOne.

Депутат отметила, что Украине не хватает престижа: многие граждане разочарованы в стране, не уверены ни в завтрашнем дне, ни в самом государстве.

«А путем таких насильственных желаний навязать язык, навязать НАТО, насильно заставлять людей полюбить свою страну — пять лет такой политики привели к тому, что более десяти миллионов людей сегодня уехали из страны в поисках себя в других странах», — сказала Королевская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным украинского госстата, в минувшем году убыль населения этой страны превысила 200 тысяч человек.

Комментируя эти данные, глава всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил, что к 2030 г. на одного работающего на Украине окажется два пенсионера, а еще через 20 лет треть украинцев будут пенсионерами. И, по его словам, трудоспособное население гипотетический приток мигрантов не спасет.

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