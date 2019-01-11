Россия — Украина: кто первой окончательно разорвёт отношения. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 января, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Украина намерена разорвать с Россией десятки соглашений;
- Российские власти могут пойти на обмен украинских моряков-провокаторов;
- В Москве откроется представительство Приднестровья;
- Товары из Приднестровья попали под ограничения, введённые против Украины;
- В Крыму украинским собственникам недвижимости отключат тепло, свет и воду.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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