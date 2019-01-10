СМИ: Власти РФ могут пойти на обмен 24 украинских моряков-провокаторов

Москва, , 20:34 — REGNUM Российские власти могут пойти на обмен украинских военных моряков, арестованных в ходе ноябрьской провокации с нарушением госграницы РФ в Керченском проливе, сообщает 10 января газета «Известия» со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

Украинских провокаторов могут обменять на граждан России, которые сейчас содержатся в украинских тюрьмах, однако такой обмен не состоится раньше весны 2019 года.

Источник издания отметил, что обмен будет возможен только после суда на нарушителями границы, после которого их могут обменять, применив механизм амнистии.

Издание подчеркивает, что российская сторона не видит причин обсуждать этот обмен с действующим президентом Украины, так как не желает давать нынешним украинским властям возможностей повышать свой рейтинг перед президентскими выборами.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года возле Керченского пролива российские пограничники были вынуждены применить оружие для задержания двух бронекатеров и одного буксира украинских ВМС, грубо нарушивших государственную границу России. Были задержаны 24 военных моряка, среди которых выявили ряд сотрудников СБУ.

Украинские власти воспользовались этой провокацией для введения военного положения в ряде регионов Украины.

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