В Москве на Новом Арбате откроется представительство Приднестровья

Тирасполь, , 20:23 — REGNUM До конца января 2019 года в Москве откроется представительство Приднестровья. Как передает ИА REGNUM, представительство откроется на Новом Арбате, у Дома книги, а его целью станет защита интересов приднестровских граждан, находящихся в России.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что это важный шаг в направлении интеграции и взаимодействия Приднестровья с Российской Федерацией. «Напомним, что ранее действовали представительства в России. Потом по разным причинам был долгий период, когда они не функционировали. Сейчас мы надеемся использовать весь положительный функционал от такого механизма в рамках работы представительства», — приводят слова Игнатьева «Новости Приднестровья».

Президент ПМР Вадим Красносельский в свою очередь сообщил в эфире Первого приднестровского телеканала, что «каждый гражданин ПМР сможет подать в данное представительство заявление, и однозначно ему будет оказана помощь». «В зависимости, конечно, от ситуации, — либо юридическая, либо практическая. Кроме того, я как президент бываю в Москве, и я буду проводить прием граждан, своих соотечественников — граждан Приднестровья, которые проживают в РФ», — добавил глава государства.