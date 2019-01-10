Приднестровье под санкциями Медведева: Тирасполь ищет выход

Тирасполь, , 20:13 — REGNUM Минэкономики и МИД Приднестровья ведут консультации с профильными ведомствами России о снятии ограничений на транзит приднестровский товаров в Россию через территорию Украины. Как сообщил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, под введенные правительством Дмитрия Медведева ограничения попадают приднестровские экспортеры, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Целый ряд предприятий Приднестровья работают активно на российских рынках. Есть значительные объемы продукции, законтрактованы поставки в течение года, поэтому приднестровские предприятия могут пострадать от этой меры», — приводят слова Игнатьева «Новости Приднестровья».

Ситуация, по словам министра, находится под контролем. «Мы предложили механизм решения этой проблемы. Уже состоялись рабочие консультации, будем надеяться на то, что они будут проходить интенсивно и приведут к практическим результатам», — добавил Виталий Игнатьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на санкции со стороны Киева российское правительство ввело ограничения на ввоз ряда украинских товаров, а также товаров других стран, поставляемых в Россию транзитом через территорию Украины. Это в первую очередь коснулось продукции, производимой в Молдавии и Приднестровье.

Среди попавших под ограничение товаров — производимые в Приднестровье (ПМР) и экспортируемые в Россию, включая промышленные товары, электрооборудование, алкоголь, овощи и фрукты и др. В частности, под запрет попала продукция таких флагманов приднестровской промышленности, как НП ЗАО «Электромаш», ЗАО ТВКЗ «КВИНТ», ЗАО «Молдавкабель», нескольких сельскохозяйственных предприятий.

Уже имеют место отказы брянской таможни во ввозе в Россию крупных партий товаров, произведённых в ПМР. По первым оценкам, исполнение этого решения Дмитрия Медведева приведёт к сокращению объёмов экспорта из Приднестровья в Россию на 13 млн долларов.

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