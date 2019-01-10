Украина планирует разорвать с Россией около 40 соглашений

Киев, , 21:14 — REGNUM Украина планирует разорвать с Россией порядка 40 соглашений, заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Украины Юрий Гримчак, сообщает 10 января УНИАН.

По его словам, среди двусторонних соглашений есть как межгосударственные, так и межправительственные, и какие из них будут расторгнуты, а какие нет — пока неизвестно.

Напомним, после госпереворота в 2014 году Украина начала вести антироссийскую политику. При этом Киев всегда использует антироссийскую риторику для того, чтобы скрыть свои реальные неудачи и промахи: отсутствие экономического роста, обнищание населения, рост коррупции, эскалацию военного конфликта на востоке страны и так далее. И хотя заявления Украины все больше напоминают фарс, Киев продолжает настаивать на том, что во всем «виновата» Россия.