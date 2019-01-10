Украинским собственникам недвижимости в Крыму отключат тепло, свет и воду

Симферополь, , 17:40 — REGNUM Власти Крыма обещают усилить ограничения для иностранных граждан, имеющих собственность на территории российского полуострова, но не желающих платить налоги в бюджет республики. Об этом 10 января заявил руководитель крымского управления ФНС России Роман Наздрачёв.

«Если иностранное физическое лицо имеет собственность на территории Крыма и получает с неё доход, оно обязано платить НДФЛ», — отметил глава местного ФНС.

В противном случае, по его словам, злостных неплательщиков могут отключать от тепла, электричества и воды.

«Получается, что мы содержим жителей другой страны, даём им возможность зарабатывать здесь. Но правила общие для всех. Любые меры я считаю обоснованными и адекватными. До февраля дайте мне свои предложения в части наложения моратория на заключение договоров ресурсоснабжающими организациями в случае, если компания не является налогоплательщиком на территории Крыма», — обратился к главе ФНС глава РК Сергей Аксёнов.

Напомним, у множества крымских политиков и чиновников, которые проживают ныне на Украине, осталась на полуострове жилая и коммерческая недвижимость.