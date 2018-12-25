Россия наращивает вооружение и повышает прозрачность торговли: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 декабря, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- В России отреагировали на заявление Лукашенко о «небратском» отношении;
- Российская армия — мировой лидер по современному оружию;
- Медведев сменил главу Росстата;
- В России будут маркировать все товары массового спроса;
- В России взяточников становится больше.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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